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Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

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14:44   18 Мая 2019
Россия

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Конкурсная песня Сергея Лазарева «Scream», с которой он представлял РФ на «Евровидении», попала в чарты iTunes в десяти европейских странах. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Eurovision Tracker.

Песню Лазарева больше всего слушают в Швеции, Норвегии, Нидерландах, Греции, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Бельгии и России. При этом в чарты iTunes попали песни других частников конкурса, в том числе «She Got Me» Луки Хэнни, «Spirit in the Sky» группы KEiiNO и «Arcade» Дункана Лоуренса.

Напомним, ранее стало известно, что клип на песню «Scream» стал одним из самых просматриваемых среди клипов частников «Евровидения». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#лазарев #россия #общество

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