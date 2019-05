Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Конкурсная песня Сергея Лазарева «Scream», с которой он представлял РФ на «Евровидении», попала в чарты iTunes в десяти европейских странах. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Eurovision Tracker.

Песню Лазарева больше всего слушают в Швеции, Норвегии, Нидерландах, Греции, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Бельгии и России. При этом в чарты iTunes попали песни других частников конкурса, в том числе «She Got Me» Луки Хэнни, «Spirit in the Sky» группы KEiiNO и «Arcade» Дункана Лоуренса.

Напомним, ранее стало известно, что клип на песню «Scream» стал одним из самых просматриваемых среди клипов частников «Евровидения».