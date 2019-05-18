Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

На днях американские СМИ сообщили, что Пентагон по просьбе советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона подготовил план по переброске в случае необходимости в зону Персидского залива 120 тысяч американских военных. Это ровно столько, сколько собрали американцы в 2003 году для сокрушения соседнего Ирака.

А потому все сразу заговорили о возможной будущей войне.

Будет ли война

Вчера на вопрос репортера о том будет ли война с Ираном президент США Дональд Трамп ответил кратко и уклончиво: «Надеюсь, нет».

Противостояние с Ираном предполагалось Трампом изначально. Еще во время избирательной кампании 2016 года он резко раскритиковал, подписанное Бараком Обамой ядерное соглашение и заявил, что он его отменит. И отменил.

Также было очевидно, что «ядерная угроза» Тегерана не более чем повод. Иран и его амбиции не вписываются в геополитический мировой расклад Трампа, а еще напряженность в Персидском заливе позволяет регулировать доступ на мировые рынки значительной части местных нефти и газа, что очень важно для завоевания их американскими сланцевиками (ничего личного, только бизнес).

Итак, год назад США в одностороннем порядке вышли из соглашений об иранской ядерной программе и ввели против Ирана жесткие экономически санкции. Год прошел, а ожидаемых результатов Вашингтон так и не получил. И похоже не получит. Тегеран хоть и с трудностями, но вполне справляется с экономическими проблемами и ждет политического краха Трампа осенью 2020 года, когда новая, как рассчитывают иранцы, администрация демократов вновь вернется к, отвергнутому нынешним президентом, соглашению.

Но Трамп не может ждать, ему нужен результат и желательно до выборов.

А если она все-таки будет

То есть поводов дергать Иран за усы у Вашингтона очень много, но при чем тут война. А при том. Война – это всего лишь продолжение политики другими средствами. И война - это не обязательно вторжение сухопутных войск.

Например, в 1999 году США в Югославии обошлись и без наземной операции.

Да, 120 тысячи человек для сокрушения армии Ирана очень мало. Особенно в условиях отсутствия значительных контингентов союзников. Израильские войска для вторжения использовать нельзя, а из всех других союзников «зуб» на Тегеран имеют только в Саудовской Аравии, армия которого прочно увязла в Йемене и не сможет с учетом внутриполитчиеской ситуации в стране оказать американцам серьезной военной поддержки в наступательной операции. Да и базироваться войска в этом случае должны не на Саудовскую Аравию, а на приграничный Ирак, с позицией которого далеко не все так очевидно.

Максимум, чем могут помочь аравийцы, это предоставить в распоряжение США свою территорию для размещения авиации. И вот как раз для обороны саудовских границ от возможного вторжения иранских войск через Ирак, которое может начаться в случае начала массированных бомбардировок, армия в 120 тысяч человек (совместно с национальными силами обороны Саудовской Аравии) вполне может и защитить. Что может быть использовано США в качестве казус-белли не важно. Американцы мастера таких трюков и, уверен, у них в рукаве заготовлена масса заготовок. Но достигнет ли подобная атака результата?

До 2016 года, когда в Иран были поставлены российские системы ПВО С-300, американским ассам разнести в пух и прах иранскую систему ПВО было не сложно. Сегодня, новые российские ракетные системы, прикрываемые поставленными чуть ранее системами ближнего боя «Панцирь С1», вместе со старыми добрыми советскими «Торами» могут нанести американцам значительные потери и свести на нет все политические преимущества от атаки.

А еще у Ирана есть довольно современные стратегические ракетные силы, главным ударным компонентом которых являются ракеты средней дальности Шахаб-3, дальностью свыше 2000 км и имеющая по оценкам специалистов головную разделяющуюся часть.

Удар этим ракетами, а Тегеран уже заявил, что в случае агрессии против него, он оставляет право на любые ответные действия, по точкам базирования американской авиации приведет к краху и поражению американцев и они не могут этого не понимать. А потому 11 марта 2019 года США в рамках проводимых США совместно с Израилем военных учений американцы перебросили из Германии на Ближний Восток несколько современных противоракетных комплексов ПРО THAAD.

Главной цели учений никто не скрывал – отработка возможности быстрой интеграции нового комплекса с системой ПВО Израиля:

«Армия обороны Израиля видит в развертывании возможность отработать интеграцию передовых американских систем с израильскими средствами ПВО. Система THAAD подкрепляет имеющийся у ПВО Израиля потенциал противодействия баллистическим ракетам большой дальности и считается одной из самых совершенных в мире».

Кстати, именно система THAAD имеет возможность эффективно бороться с баллистическими ракетами средней дальности, состоящими на вооружении иранской армии. И именно их, как показали мартовские учения ЦАХАЛа и ВС США Вашингтон очень быстро может перебросить на прикрытие своих ударных сил, действующих против Ирана.

А потому начало ограниченной войны против Ирана «технически» вполне возможно, но как сказал американский президент, «очень надеемся, что ее не будет».

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