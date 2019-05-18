Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
14:18   18 Мая 2019
Россия

Военнослужащий САА ранен в результате обстрела боевиков в Идлибе

Военнослужащий САА ранен в результате обстрела боевиков в Идлибе

Боевики запрещенного в РФ формирования «Тахрир аш-Шам» обстреляли из минометов сирийскую армию в районе населенного пункта Сирмания, нарушив режим прекращения огня пять раз за ночь. Об этом 18 мая сообщает ФАН. 

Как сообщает агентство, в идлибской зоне деэскалации все чаще нарушается режим прекращения боевых действий. Террористические группировки минувшей ночью обстреляли пять населенных пунктов — поселки Санджека, Калаат-Марза, Джубб-эль-Мгара и Борнас, находящиеся в провинции Латакия. 

В результате обстрелов был ранен один сирийский военнослужащий, а также повреждены жилые постройки в населенных пунктах. Информации о жертвах мирного населения пока нет. 

«Утреннее небо в Сирии. Террористы обстреливают Латакию», — пишет пользователь в Twitter. 

Напомним, боевики должны были покинуть Идлиб, выполнив условия договоренностей астанинского процесса и тройственных переговоров в Сочи. Однако обстрелы и провокации террористов продолжаются до сих пор. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #саа #боевики #политика #обстрелы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...