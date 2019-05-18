Военнослужащий САА ранен в результате обстрела боевиков в Идлибе

Боевики запрещенного в РФ формирования «Тахрир аш-Шам» обстреляли из минометов сирийскую армию в районе населенного пункта Сирмания, нарушив режим прекращения огня пять раз за ночь. Об этом 18 мая сообщает ФАН.

Как сообщает агентство, в идлибской зоне деэскалации все чаще нарушается режим прекращения боевых действий. Террористические группировки минувшей ночью обстреляли пять населенных пунктов — поселки Санджека, Калаат-Марза, Джубб-эль-Мгара и Борнас, находящиеся в провинции Латакия.

В результате обстрелов был ранен один сирийский военнослужащий, а также повреждены жилые постройки в населенных пунктах. Информации о жертвах мирного населения пока нет.

«Утреннее небо в Сирии. Террористы обстреливают Латакию», — пишет пользователь в Twitter.

Напомним, боевики должны были покинуть Идлиб, выполнив условия договоренностей астанинского процесса и тройственных переговоров в Сочи. Однако обстрелы и провокации террористов продолжаются до сих пор.