Смольный и Минобороны РФ подписали соглашение о развитии Кронштадта

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в субботу посетил Кронштадт и поздравил жителей с 315-летием города. В ходе брифинга Беглов рассказал о подписании соглашения с Министерством обороны по развитию Кронштадта.

Глава Петербурга отметил, что у ведомства большие планы касательно парка «Патриот», пишут «Невские новости». Данный парк будет посвящен истории флота, его намерены сделать одним из самых больших в Европе. Сейчас там происходит закладка аллеи флотоводцев.

МО РФ будет заниматься парком «Патриот», а Смольный возьмется за благоустройство города. По словам Беглова, также у них есть несколько совместных проектов по развитию туристической зоны строительства.

Беглов выразил уверенность, что через пять-семь лет Кронштадт станет одним из красивейших европейских городов.