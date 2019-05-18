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14:21   18 Мая 2019
Россия

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Радиостанция «Говорит Молсква» сообщает, что церемония захоронения праха журналиста Сергея Доренко прошла в субботу в Москве на Троекуровском кладбище.

Как отмечается, часть праха Доренко была захоронена на следующий день после кремации на Аллее журналистов.

«Оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи», - говорится в распространенном в субботу сообщении.

На траурной церемонии на Троекуровском кладбище, как отмечается присутствовали только родные и близкие Сергея Доренко.

Напомним: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» погиб 9 мая вечером в центре Москвы. Он ехал на мотоцикле, когда у него внезапно произошел разрыв аорты. На момент скоропостижной кончины журналисту было 59 летПрах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

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Автор: Александр Люблинский
#журналист #похороны #прах #доренко

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