Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Радиостанция «Говорит Молсква» сообщает, что церемония захоронения праха журналиста Сергея Доренко прошла в субботу в Москве на Троекуровском кладбище.

Как отмечается, часть праха Доренко была захоронена на следующий день после кремации на Аллее журналистов.

«Оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи», - говорится в распространенном в субботу сообщении.

На траурной церемонии на Троекуровском кладбище, как отмечается присутствовали только родные и близкие Сергея Доренко.

Напомним: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» погиб 9 мая вечером в центре Москвы. Он ехал на мотоцикле, когда у него внезапно произошел разрыв аорты. На момент скоропостижной кончины журналисту было 59 лет