Два танцора из ЮАР примут участие в Benois de la Danse в Москве

Два представителя Южной Африки Дирк Баденхорст и Андиле Ндлову впервые в истории примут участие в Международном конкурсе артистов балета Benois de la Danse в Москве. Об этом 18 мая сообщает издание «Народные новости».

По мнению африканиста Александра Зданевича, балет является частью взаимодействия стран, напомнив, что культурным и научным обменом с Африкой занимается Россотрудничество.

Зданевич рассказал, что на африканском континенте работают несколько российских культурных центров, в том числе в Марокко и Браззавиле. Участие южноафриканцев в фестивале танца и балета положительно сказывается на репутационной составляющей политического сотрудничества между странами, считает эксперт.

«Это достаточно успешная практика культурного обмена, она используется давно. И это сыграло существенную роль в последние годы. Пока взаимодействие не в полном объеме развивается, но думаю, в ближайшее время мы увидим некий всплеск сотрудничества в культурном и научном плане», — отмечает африканист.

Он подчеркнул, что несколько тысяч африканцев обучались в России. Получив образование, они возвращаются к себе на родину и занимают хорошие посты в стране.

«На них можно опираться в политическом аспекте тоже», — считает африканист.

Напомним, премия Benois de la Danse действует с 1991 года в Москве. Она входит в число самых престижных балетных конкурсов мира. Южноафриканец Дирк Батенхорст назвал ее «Оскаром мира балетных конкурсов».