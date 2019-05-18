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13:45   18 Мая 2019
Россия

Два танцора из ЮАР примут участие в Benois de la Danse в Москве

Два танцора из ЮАР примут участие в Benois de la Danse в Москве

Два представителя Южной Африки Дирк Баденхорст и Андиле Ндлову впервые в истории примут участие в Международном конкурсе артистов балета Benois de la Danse в Москве. Об этом 18 мая сообщает издание «Народные новости»

По мнению африканиста Александра Зданевича, балет является частью взаимодействия стран, напомнив, что культурным и научным обменом с Африкой занимается Россотрудничество. 

Зданевич рассказал, что на африканском континенте работают несколько российских культурных центров, в том числе в Марокко и Браззавиле. Участие южноафриканцев в фестивале танца и балета положительно сказывается на репутационной составляющей политического сотрудничества между странами, считает эксперт. 

«Это достаточно успешная практика культурного обмена, она используется давно. И это сыграло существенную роль в последние годы. Пока взаимодействие не в полном объеме развивается, но думаю, в ближайшее время мы увидим некий всплеск сотрудничества в культурном и научном плане», — отмечает африканист.

Два танцора из ЮАР примут участие в Benois de la Danse в Москве

Он подчеркнул, что несколько тысяч африканцев обучались в России. Получив образование, они возвращаются к себе на родину и занимают хорошие посты в стране.

«На них можно опираться в политическом аспекте тоже», — считает африканист. 

Напомним, премия Benois de la Danse действует с 1991 года в Москве. Она входит в число самых престижных балетных конкурсов мира. Южноафриканец Дирк Батенхорст назвал ее «Оскаром мира балетных конкурсов». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #юар #балет #benois de la danse

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