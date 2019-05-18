Пять детей погибли в Афганистане в результате взрыва

Как минимум пятеро детей погибли в афганской провинции Герат на западе страны при взрыве заминированного мотоцикла. Еще порядка 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом в субботу сообщает информагентство «Пажвак», приводя данные местных властей. Как отмечается, взрыв прогремел в районе Авба.

Подробностей о произошедшем не приводится. Ни одна из многочисленных радикальных группировок, орудующих в стране, к настоящему времени не взяла на себя ответственность за теракт.