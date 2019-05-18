Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

В Совете безопасности ООН накануне состоялось еще одно обсуждение ситуации в провинции Идлиб. Неделей ранее Совбез уже поднимал тему гуманитарной ситуации в регионе, обвинив Дамаск и его союзников в эскалации конфликта.

Как отмечает ФАН, международная площадка рассматривает проблему Идлиба с точки зрения своих геополитических интересов и упускает преступления боевиков на севере провинции Хама и наличие у боевиков оружия и боеприпасов из-за рубежа.

اللهم سدد رمي المجاهدين استهداف مطار حميميم المجوسي اللذي تقلع منه طائرات الاجرام الروسي pic.twitter.com/zGNhmoi53I — موسى الأسعد #صحيح_البخاري (@mosaaalasaad) May 2, 2019

На заседании Совбеза США Британия, Бельгия, Польша и ФРГ заняли принципиальную позицию. И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил на экстренном заседании, что «Россия оправдывает жертвы среди гражданских лиц борьбой с терроризмом». Снова был упущен из виду тот факт, что действия правительственных войск были вынужденной мерой.

В этот раз в ООН не выдвинули открытых обвинений в причастности сирийской армии к разрушению социальной инфраструктуры в Идлибе, однако члены Совбеза уверены, что удары наносились бочковыми бомбами, которые якобы применяются в САА.

СМИ отмечает, что этими обвинениями часто пользуются за рубежом, чтобы предъявить претензии главе САР Башару Асаду. Возвращение к этой теме является попыткой спровоцировать роспуск правительства.

Возможно, с этой целью сейчас в городе Серакиб, подконтрольном боевикам запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», готовится фейковый проект с использованием химического оружия, а также доставленных из других сирийских районов обломков российских фугасных боеприпасов. Об этом ранее заявлял в Совбезе постпред РФ при ООН Василий Небензя.

ФАН пишет, что Запад закрывает глаза на успехи правительственных войск и знает, что в идлибской зоне деэскалации действуют крупные террористические группы. В результате их действий гибнет мирное население. Сейчас там действуют 45-60 тысяч боевиков.

Напомним, военная операция САА на южной границе зоны деэскалации началась 30 апреля в ответ на постоянные провокации со стороны боевиков.