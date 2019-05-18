Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
13:33   18 Мая 2019
Весь мир

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

В Совете безопасности ООН накануне состоялось еще одно обсуждение ситуации в провинции Идлиб. Неделей ранее Совбез уже поднимал тему гуманитарной ситуации в регионе, обвинив Дамаск и его союзников в эскалации конфликта.

Как отмечает ФАН, международная площадка рассматривает проблему Идлиба с точки зрения своих геополитических интересов и упускает преступления боевиков на севере провинции Хама и наличие у боевиков оружия и боеприпасов из-за рубежа.

На заседании Совбеза США Британия, Бельгия, Польша и ФРГ заняли принципиальную позицию. И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил на экстренном заседании, что «Россия оправдывает жертвы среди гражданских лиц борьбой с терроризмом». Снова был упущен из виду тот факт, что действия правительственных войск были вынужденной мерой.

В этот раз в ООН не выдвинули открытых обвинений в причастности сирийской армии к разрушению социальной инфраструктуры в Идлибе, однако члены Совбеза уверены, что удары наносились бочковыми бомбами, которые якобы применяются в САА. 

СМИ отмечает, что этими обвинениями часто пользуются за рубежом, чтобы предъявить претензии главе САР Башару Асаду. Возвращение к этой теме является попыткой спровоцировать роспуск правительства.

Возможно, с этой целью сейчас в городе Серакиб, подконтрольном боевикам запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», готовится фейковый проект с использованием химического оружия, а также доставленных из других сирийских районов обломков российских фугасных боеприпасов. Об этом ранее заявлял в Совбезе постпред РФ при ООН Василий Небензя.

ФАН пишет, что Запад закрывает глаза на успехи правительственных войск и знает, что в идлибской зоне деэскалации действуют крупные террористические группы. В результате их действий гибнет мирное население. Сейчас там действуют 45-60 тысяч боевиков.

Напомним, военная операция САА на южной границе зоны деэскалации началась 30 апреля в ответ на постоянные провокации со стороны боевиков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #асад #идлиб #оон #обстрелы #хмеймим #вкс рф #совбез оон #небензя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...