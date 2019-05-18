Свердловские власти опубликуют перечень мест для возведения храма в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти региона опубликуют перечень с возможными местами для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на обращение Куйвашева к местным жителям.

В обращении политика сказано, что все точки зрения должны быть услышаны. Он подчеркнул, что уже 20 мая будет опубликован список возможных мест для строительства сооружения.

«Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», — говорится в обращении», — заверил он.

Куйвашев отметил, что список, который опубликуют на сайтах региональных и городских органов властей, не станет исчерпывающим. Политик призвал жителей к личной инициативе, чтобы они предлагали новые идеи по решению проблемы.

«Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга», — считает Куйвашев.

Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге проходят несогласованные протесты по поводу выбора места строительства собора не на историческом месте, а в ближайшем сквере. В ходе акций были задержаны более 95 человек.