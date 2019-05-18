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13:06   18 Мая 2019
Весь мир

Временный поверенный заменит посла США в Киеве на один год

Временный поверенный заменит посла США в Киеве на один год

Пост посла США на Украине Мари Йованович может занять ранее руководивший этим дипломатическим представительством Уильям Тейлор. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели». 

Как сообщает украинское издание, Тейлору, работавшему послом в Киеве с 2006 по 2009 год, Госдеп предложил поехать на Украину в качестве временного поверенного. 

«Тейлор будет руководителем диппредставительства США на Украине не менее года», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что пост посла США на Украине, который занимала Мари Йованович, заменит человек, правильно понимающий политику Трампа в этом регионе и поддерживающий взгляды его администрации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #весь мир #йованович

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