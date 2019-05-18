СК сообщил об осмотре парка в Рязани после поручения Путина

Сотрудники СУ СК по Рязанской области проверили данные о нарушениях при строительстве в Рязани детской площадки. Следователи установили, что там возведено все заявленное спортивное оборудование, сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Анжелика Евдокимова.

В четверг на медиафоруме ОНФ российскому лидеру Владимиру Путину рассказали, что в Рязани на строительство детской площадки выделили 4,9 миллионов рублей, однако объект якобы возведен только по документам.

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился проверить расходование денег из бюджета на строительство площадки. Следователи инициировали доследственную проверку, также инцидентом заинтересовалась Генпрокуратура РФ.

По словам представителя СК, следователи убедились в полном наличии детского спортивного оборудования на площадке в Рязани.