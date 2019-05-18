Избранный глава Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но «путь будет долгим». Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook политика.

«Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар <…> Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе», — написал Зеленский.

Будущий президент Украины также полагает, что крымские татары снова стали жертвами репрессии.

Напомним, референдум по поводу воссоединения Крыма с Россией прошел 16 марта 2014 года. В нем участвовало более 80% избирателей. За возвращение полуострова в родную гавань проголосовало более 95% людей. По результатам голосования российский лидер Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ. Однако результаты референдума Киев признавать отказывается.

Указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, которые пострадали от репрессий Сталина в Крыму, был подписан Путиным в апреле 2014 года.