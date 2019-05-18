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12:41   18 Мая 2019
Весь мир

Сестра Юлии Скрипаль сообщила, что та вскоре выступит с публичным заявлением

Сестра Юлии Скрипаль сообщила, что та вскоре выступит с публичным заявлением

Юлия Скрипаль – дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которая более года назад оказалась в центре скандала с отравлением в британском Солсбери – в скором времени может выступить с заявлением о том, что не намерена возвращаться на Родину.

Об этом в субботу сообщила двоюродная сестра Юлии – Виктория Скрипаль, слова которой приводит издание «Известия».

«Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России, а это последнее, что связывает Юлию с родиной», - рассказала Виктория.

Сама она, по словам Виктории, общалась с Юлией Скрипаль в июле 2018 года и после этого не получала ответа на свои сообщения и телефонные звонки. С Сергеем и Юлией Скрипалями, добавила она, общались другие люди, которые рассказали, что их все время перемещают с места на место, всеми силами «заметая следы».

Также Виктория отметила, что мартовское отравление в Солсбери могло быть инсценировано Лондоном как раз с целью обострить отношения Запада с Москвой.

Сестра Юлии Скрипаль сообщила, что та вскоре выступит с публичным заявлением

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Автор: Александр Люблинский
#великобритания #сообщение #скрипали #юлияскрипаль

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