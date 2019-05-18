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11:35   18 Мая 2019
Россия

«Дождь» вслед за «Эхом Москвы» ввел цензуру против ФАН

«Дождь» вслед за «Эхом Москвы» ввел цензуру против ФАН

Телеканал «Дождь» внес аккаунт редакции ФАН в черный список после оставленного агентством комментария в группе в «ВКонтакте». 

Администрация группы «Дождя» впервые удалила комментарий Федерального агентства новостей 17 мая. Отмечается, что даже оппозиционно настроенные пользователи не выразили им недовольства, стараясь поддержать дискуссию. 

После инцидента агентство оказалось в черном списке, вместе с тем были удалены абсолютно все его комментарии. Таким образом, СМИ стало жертвой политической цензуры.

«Дождь» вслед за «Эхом Москвы» ввел цензуру против ФАН

Сотрудники редакции ФАН начали оставлять комментарии к новостями в различных СМИ и блогах в рамках публичного проекта, стартовавшего в апреле этого года и призванного расширить точку зрения определенной аудитории, которая не хочет выходить за рамки привычных взглядов. Кроме того, агентство начало бороться с мифами и негативными ангажированными материалами в отношении России. 

По мнению политолога Игоря Рябова, многие СМИ, позиционирующие себя как «независимые», на самом деле ангажированные. 

«СМИ это, по сути, инструмент идеологии. В случае с ФАН не исключаю, что эти ресурсы поступают по прямому внешнему указанию. Задача таких СМИ — доминировать в информационном поле, борясь с неудобным и альтернативным мнением. Но времена уже другие, и спектр мнений легко находится, если нужно. Но борьба с оппонентами — это уже привычка. Зашоренность мозгов», — считает Рябов.

Напомним, агентство не впервые сталкивается с дискриминацией. Так, аккаунт ФАН был удален 11 мая на сайте «Эха Москвы». По мнению политолога Ивана Аркатова, в либеральном издании придерживаются политики двойных стандартов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дождь #общество #эхо москвы #фан

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