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Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
11:42   18 Мая 2019
Весь мир

США и Израиль вместе с террористами пытаются помешать Сирии освободить Идлиб

США и Израиль вместе с террористами пытаются помешать Сирии освободить Идлиб

О том, почему некоторые внешние силы принялись укреплять связи с террористами в Сирии в субботу пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отмечает агентство, иностранные спецслужбы, стремящиеся подорвать сирийскую государственность и сохранить в провинции Идлиб исламистский анклав, легко идут на контакт с запрещенной в России и многих других странах террористической организацией «Джебхат Фатх аш-Шам», которая к настоящему времени, сменив множество названий и форм, выступает под именем «Хайят Тахрир аш-Шам». Их совсем не смущает, что эта группировка, наряду с ИГ**– так же запрещенной в России – является одной из самых крупных террористических организаций, признанных таковыми международным сообществом.

Именно при помощи западных спецслужб в настоящее время джихадисты ведут подготовку к новой провокации с химическим оружием, чтобы затем возложить ответственность за нее на Дамаск и Москву. Об этом ранее сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

США и Израиль вместе с террористами пытаются помешать Сирии освободить ИдлибПомимо этого, с «Ан-Нусрой» контактирует Израиль. Недавно, например, силы ЦАХАЛ передали боевикам спутниковые снимки ключевого опорного пункта сирийской армии в провинции Хомс, на который готовится нападение. При этом, как отмечается, Израиль заверил джихадистов, что, если их наземная атака на данный объект потерпит неудачу, ВВС еврейского государства поддержат их с воздуха.

Тот факт, что Сирия стала объектом комплексной агрессии, давно не вызывает сомнений – внутри страны действуют террористы, а также военный контингент США и союзных им стран, кроме того против Сирии вводятся экономические санкции и ведется информационная война. Несмотря на все это, Сирия возвращается к миру и налаживает нормальную жизнь, поэтому и агрессоры наращивают усилия и координацию, пытаясь вывести страну на новый виток эскалации.

Комментируя ситуацию в Сирии, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев выразил уверенность в том, что террористы поддерживают контакты не только с Израилем и США, но и со многими другими западными странами, а также с Турцией и монархиями Персидского залива.

*-США и Израиль вместе с террористами пытаются помешать Сирии освободить Идлиб

**-США и Израиль вместе с террористами пытаются помешать Сирии освободить Идлиб

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #идлиб #израиль #спецслужбы #ьтеррористы

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