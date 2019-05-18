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10:47   18 Мая 2019
Россия

Беглов на своей странице в соцсети подвел итоги рабочей недели

Беглов на своей странице в соцсети подвел итоги рабочей недели

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о работе, проделанной на уходящей неделе, в частности, о встрече с президентом РАН Александром Сергеевым по поводу Пулковской обсерватории и о встрече с премьер-министром Медведевым.

Об этом Беглов написал в субботу утром на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, на встрече с президентом Российской академии наук обсуждался вопрос создания в Пулковской обсерватории Всероссийского центра обработки астрономической информации.

«Наша обсерватория будет работать, это новый шаг в ее развитии и в развитии всей российской астрономии», - рассказал глава региона.

Беглов на своей странице в соцсети подвел итоги рабочей недели

Кроме того, Беглов на уходящей неделе встречался с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. В ходе общения была достигнута договоренность о том, что из федерального бюджета Петербург получит средства на строительство поликлиники, 14 кабинетов врачей общей практики, 24 детских садов и четырех школ.

«Все будут работать уже с 2019 года. Держу на личном контроле», - подчеркнул градоначальник.

Также Беглов рассказал, что обсудил с Медведевым тему тарифов на газ для населения, так как расчеты показали, что жители города переплачивают за голубое топливо, потребляя его меньше установленной минимальной нормы.

 

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Автор: Александр Люблинский
#петербург #беглов #работа

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