Северная Корея направила в ООН протест после ареста своего судна властями США

Постпред КНДР при ООН Ким Сон направил генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу письмо с протестом против действий Вашингтона, захватившего недавно северокорейский сухогруз Wise Honest и арестовавшего судно под предлогом нарушения международного режима санкций.

Текст письма северокорейского постпреда в субботу приводит ЦТАК – Центральное телеграфное агентство Кореи.

Действия американских властей по захвату торгового судна КНДР и буксировке его к архипелагу Американское Самоа, в письме названы «незаконным и недопустимым актом».

«Этот акт отчуждения имущества ясно показал, что Соединенные Штаты действительно являются гангстерской страной, которой вообще нет дела до международного права», - подчеркнул постпред КНДР.

Также в письме выражается мнение корейской стороны о том, что основанные на внутреннем законодательстве США действия американской стороны на международной арене, исходя из резолюции 62-ой сессии Генассамблеи ООН определяются как незаконный акт, противоречащий и международному праву, и уставу ООН.

«Суверенное государство ни в коем случае не может быть объектом юрисдикции другой страны - это общераспространенный принцип международного права», - подчеркивается в документе.

При этом Ким Сон напомнил, что на северокорейское судно распространяется суверенитет страны, к которой оно принадлежит, то есть захват этого судна Соединенными Штатами является по сути посягательством на суверенитет КНДР.