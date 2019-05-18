Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского

Украинский посол в США Валерий Чалый сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет делегация американских дипломатов, которая будет иметь статус «президентской».

По словам Чалого, в состав делегации США войдет 15 человек, однако сам президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Пенс на инаугурацию Зеленского не приедут. Слова посла в субботу утром приводит агентство «Укринформ»

«Учитывая короткий срок, оставшийся до инаугурационных мероприятий на Украине, понятно, что не идет речи об участии президента или вице-президента США, поскольку у них тесные графики, утвержденные наперед», - объяснил дипломат.

Напомним: ранее в МИД Украины заявили, что отправили приглашение на инаугурацию нового президента только странам, которые являются «друзьями и партнерами» Киева, поэтому Россия такого приглашения не получила.

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет в понедельник 20 мая.