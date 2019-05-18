Курц сообщил о проведении выборов в австрийский парламент после отставки вице-канцлера

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил в субботу на пресс-конференции в Вене о новых выборах в нижнюю палату парламента страны, Национальный совет, после отставки вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе из-за скандального видео в немецких СМИ.

«Сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно: как можно скорее», — заявил Курц.

Канцлер Австрии, который является лидером Австрийской народной партии, также сообщил об окончании работы в коалиционном правительстве с Австрийской партией свободы.