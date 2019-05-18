Режим ЧС объявлен в одном из районов Хабаровского края из-за лесного пожара

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Советско-Гаванском районе Хабаровского края по причине масштабного пожара, передает региональное правительство.

«Пожар площадью 4,5 тысячи гектаров тушат сотрудники лесоохраны в Советско-Гаванском районе… Администрация района приняла решение ввести режим ЧС в лесах», — уточняется в сообщении.

Сообщается, что в тушении огня задействованы 52 человека, также участвует 16 единиц техники. Ближайший населенный пункт находится в 40 километрах от эпицентра возгорания, поэтому угрозы поселкам нет, эвакуация населения не проводится.

На территории Советского лесничества полностью запрещено посещение лесов. Власти региона призвали всех граждан, включая охотников и рыбаков, немедленно покинуть леса.