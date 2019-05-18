Читатели Daily Mail возмущены перехватом российских самолетов над Балтикой

Читатели Daily Mail выразили недоумение в связи с материалом о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов над Балтийским морем.

В комментариях люди заявили, что не понимают, почему самолеты ВВС Великобритании проводят подобные операции, находясь на территории чужой страны вдали от Соединенного Королевства.

«Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО», — отметил пользователь William.

«Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично», — «обрадовался» пользователь Unholy Racket.

«Что Великобритания делает на Балтике? О да, (действует) как часть НАТО, окружающего Россию», — ответил сам себе Headofficelacky.

«Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве», — выразил мнение tobeornottbe.

«Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании», — справедливо заметила Catherine Neville.

Ранее британское Министерство обороны сообщило, что истребители ВВС Великобритании несколько раз взлетали в небо с базы в Эстонии для сопровождения самолетов ВКС РФ. В сообщении уточняется, что все вылеты осуществлялись «профессионально и с соблюдением всех мер безопасности».