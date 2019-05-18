Венесуэльские военные заявили, что встретят американцев с оружием в руках
«Марш верности» с участием венесуэльских военных и президента страны Николаса Мадуро прошел в пятницу в штате Арагуа.
Таким образом тысячи солдат и офицеров предупредили американцев, что готовы встретить их с оружием в руках.
В пятницу глава государства Николас Мадуро прибыл в штат Арагуа, где в ходе «марша верности» прошел два километра в толпе военнослужащих вдоль рядов боевой техники. Далее состоялось награждение отличившихся военных. В завершение венесуэльский лидер произнес речь, в которой вновь заклеймил американский империализм.
После этого военные под руководством старшего офицера принялись выкрикивать ритмичные лозунги.
«Только тот, кто сражается, имеет право быть. Никогда ты не вторгнешься в мою страну. Послушай, маленький гринго, мы готовы. С… оружием мы тебя ждем», — кричали они.