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4:56   18 Мая 2019
Весь мир

Венесуэльские военные заявили, что встретят американцев с оружием в руках

Венесуэльские военные заявили, что встретят американцев с оружием в руках

«Марш верности» с участием венесуэльских военных и президента страны Николаса Мадуро прошел в пятницу в штате Арагуа.

Таким образом тысячи солдат и офицеров предупредили американцев, что готовы встретить их с оружием в руках.

В пятницу глава государства Николас Мадуро прибыл в штат Арагуа, где в ходе «марша верности» прошел два километра в толпе военнослужащих вдоль рядов боевой техники. Далее состоялось награждение отличившихся военных. В завершение венесуэльский лидер произнес речь, в которой вновь заклеймил американский империализм.

После этого военные под руководством старшего офицера принялись выкрикивать ритмичные лозунги.

«Только тот, кто сражается, имеет право быть. Никогда ты не вторгнешься в мою страну. Послушай, маленький гринго, мы готовы. С… оружием мы тебя ждем», — кричали они.

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Автор: Мария Милкевич
#военные #венесуэла #мадуро #марш

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