Венесуэльские военные заявили, что встретят американцев с оружием в руках

«Марш верности» с участием венесуэльских военных и президента страны Николаса Мадуро прошел в пятницу в штате Арагуа.

Таким образом тысячи солдат и офицеров предупредили американцев, что готовы встретить их с оружием в руках.

В пятницу глава государства Николас Мадуро прибыл в штат Арагуа, где в ходе «марша верности» прошел два километра в толпе военнослужащих вдоль рядов боевой техники. Далее состоялось награждение отличившихся военных. В завершение венесуэльский лидер произнес речь, в которой вновь заклеймил американский империализм.

После этого военные под руководством старшего офицера принялись выкрикивать ритмичные лозунги.