Видеозаписи перехвата ракет силами сирийской ПВО появились в сети

Видеозаписи, на которых сирийские системы ПВО отражают воздушную атаку в районе Дамаска, появились в интернете.

На роликах, предположительно, видны действия сирийских ракетных комплексов, а также попадание в один из объектов, слышны звуки разрывов.

Об отражении удара со стороны оккупированных Израилем Голанских высот ранее писало РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник. Он рассказал, что средства ПВО засекли и уничтожили несколько ракет, запущенных из Кунейтры.

another video shows tonight's allegedly Israeli airstrikes in southwest #Syria near #Damascus pic.twitter.com/zhHfUEcs0v — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) May 17, 2019

Кто именно организовал ракетную атаку, не сообщается. Однако известно, что регулярные удары по сирийской территории осуществляет Израиль, якобы с целью не допустить попадания новейшего оружия в руки противника.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что такие действия являются нелегитимными и необоснованными.