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3:34   18 Мая 2019
Весь мир

Видеозаписи перехвата ракет силами сирийской ПВО появились в сети

Видеозаписи перехвата ракет силами сирийской ПВО появились в сети

Видеозаписи, на которых сирийские системы ПВО отражают воздушную атаку в районе Дамаска, появились в интернете.

На роликах, предположительно, видны действия сирийских ракетных комплексов, а также попадание в один из объектов, слышны звуки разрывов.

Об отражении удара со стороны оккупированных Израилем Голанских высот ранее писало РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник. Он рассказал, что средства ПВО засекли и уничтожили несколько ракет, запущенных из Кунейтры.

Кто именно организовал ракетную атаку, не сообщается. Однако известно, что регулярные удары по сирийской территории осуществляет Израиль, якобы с целью не допустить попадания новейшего оружия в руки противника.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что такие действия являются нелегитимными и необоснованными.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #дамаск #израиль #пво #удар #голанские высоты

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