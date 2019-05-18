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3:12   18 Мая 2019
Весь мир

Минторг США может на время отложить ряд торговых ограничений против Huawei

Минторг США может на время отложить ряд торговых ограничений против Huawei

Министерство торговли США может на время отсрочить ряд торговых ограничений в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, рассказал в пятницу, 17 мая, официальный представитель Минторга. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отсрочка не затронет сделки, заключенные уже после введения ограничений. Уточняется, что Минторг может выдать временные лицензии и таким образом дать время другим компаниям и лицам, сотрудничающим с Huawei, и не подвергать опасности работу их коммуникационных сетей и оборудования.

Временные лицензии для Huawei будут действовать в течение 90 дней.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай #минторг #huawei

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