Минторг США может на время отложить ряд торговых ограничений против Huawei

Министерство торговли США может на время отсрочить ряд торговых ограничений в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, рассказал в пятницу, 17 мая, официальный представитель Минторга. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отсрочка не затронет сделки, заключенные уже после введения ограничений. Уточняется, что Минторг может выдать временные лицензии и таким образом дать время другим компаниям и лицам, сотрудничающим с Huawei, и не подвергать опасности работу их коммуникационных сетей и оборудования.

Временные лицензии для Huawei будут действовать в течение 90 дней.