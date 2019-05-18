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2:39   18 Мая 2019
Россия

Пожарные ликвидировали возгорание на складе бывшего хлебозавода в Таганроге

Пожарные ликвидировали возгорание на складе бывшего хлебозавода в Таганроге

Пожарные потушили огонь на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге Ростовской области, рассказал журналистам представитель регионального управления МЧС РФ.

О пожаре стало известно в 00.23 по московскому времени. Огонь распространился на площади в 1700 квадратных метров. Примерно через час пожар был локализован на площади в 1000 квадратных метров.

«В 01.57 мск ликвидация», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

В тушении было задействовано около 50 человек и более 10 единиц техники.

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Автор: Мария Милкевич
#мчс #россия #пожар #таганрог

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