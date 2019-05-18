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2:34   18 Мая 2019
Весь мир

Члены Контактной группы 16–17 мая провели переговоры с Мадуро и Гуаидо

Члены Контактной группы 16–17 мая провели переговоры с Мадуро и Гуаидо

Встречи политической миссии Международной контактной группы по Венесуэле с президентом этой страны Николасом Мадуро, а также с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо прошли 16–17 мая в Каракасе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Евросоюза.

Ранее Мадуро разместил в Twitter видеозапись, информирующую, что он впервые встретился с представителями Международной контактной группы и поговорил с ними на тему американских санкций.

«Встречи со всеми значимыми для государства лицами, включая Николаса Мадуро и Хуана Гуаидо, с которыми политическая миссия Международной контактной группы встретилась вчера, проводятся на самом высоком уровне», — сообщается в заявлении пресс-службы ЕС.

В понедельник, 13 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказала, что Международная контактная группа может в скором времени послать в столицу Венесуэлы «политическую миссию» на уровне замминистров.

«В состав политической миссии вошли представители Европейской службы внешних связей, Италии, Португалии, Испании, Швеции и Уругвая», — отметили в пресс-службе.

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Автор: Мария Милкевич
#ес #могерини #венесуэла #мадуро #гуаидо

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