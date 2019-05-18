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2:12   18 Мая 2019
Весь мир

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало материал Financial Times про Крымский мост

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало материал Financial Times про Крымский мост

Посольство РФ в Лондоне подвергло критике материал Financial Times про Крымский мост, заявив, что его авторы манипулировали фактами и игнорировали официальную статистику. Обращение пресс-секретаря посольства к редактору газеты размещено на сайте дипмиссии.

Ранее в Financial Times появилась статья о том, что в результате возведения Крымского моста украинские корабли якобы вынуждены проходить постоянные проверки, а украинские порты на Азовском море несут серьезные убытки.

В посольстве сообщили, что «поражены необычайно низким уровнем журналистики», продемонстрированным в данном тексте. Дипломаты считают, что авторы позволили себе манипулировать утверждениями и «непроверяемыми цифрами», взятыми из украинских источников, не приняв во  внимание официальную статистику по движению судов через Керченский пролив.

«С апреля 2018 года по апрель 2019-го пролив пересекло 25521 судно, из них только 8 % прошли инспекцию. Из проинспектированных 43 % направлялись в/из российских, а не украинских портов», — подчеркнули в дипмиссии.

Также российские дипломаты уточнили, что в среднем проверка занимает меньше часа, а инспекции преимущественно проводится на якорных стоянках, где суда ждут формирования караванов.

В письме редактору Financial Times уточняется, что возведение Крымского моста не ухудшило какие-либо условия навигации, поскольку Керченский пролив и так недостаточно глубок, чтобы по нему проходили суда с большим водоизмещением.

 

«Керченский пролив всегда был и остается открытым для судоходства, в том числе для украинских военных судов, при условии выполнения ими процедуры уведомления, неизменной с советских времен. Прискорбно, что такая газета, как FT, используется в качестве пропагандистского инструмента теми, кто ищет предлоги для безрассудного военного позерства вокруг Крыма», — подытожили дипломаты.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #великобритания #керченский пролив #крымский мост #посольство рф в лондоне

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