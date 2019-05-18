Экс-сотрудник ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за передачу секретных данных КНР

Суд штата Виргиния в пятницу приговорил экс-сотрудника ЦРУ, 62-летнего Кевина Мэллори, к 20 годам тюремного заключения за передачу Китаю секретных документов, рассказали в американском Минюсте.

В конце июня 2017 года Мэллори обвинили в шпионаже в пользу КНР, а в прошлом году присяжные признали его виновным. Наказанием могло стать пожизненное заключение.

Известно, что в 2017 году бывший сотрудник ЦРУ дважды был в Китае. Как говорится в материалах суда, он передал китайским спецслужбам три документа, два секретных и один под грифом «совершенно секретно».

По данным ФБР, китайцы могли получить от Мэллори до восьми секретных документов.