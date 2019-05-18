Власти Мексики сообщили о снятии ответных ограничительных мер против США

Мексика отменит ответные санкции, введенные ранее против американской продукции, в связи с отменой Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, сообщается в распространенном в пятницу, 17 мая, коммюнике правительства страны.

Так мексиканские власти подтвердили, что пришли к договоренности с Штатами по вопросу отмены пошлин на эти товары.

«После переговоров между Мексикой и США относительно пошлин на сталь и алюминий, введенных этой страной в отношении мексиканской стали, достигнуто выгодное обеим сторонам соглашение: отменяются данные пошлины, поставки стали и алюминия из нашей страны остаются без квот. Таким образом, восстанавливается свободный от пошлин торговый обмен для этих продуктов», — написано в документе.

В марте 2018 года поступила информация, что Вашингтон вводит пошлины в отношении импортируемых стали и алюминия в размере 25 % и 10 % соответственно. Это решение вступило в силу с 1 июня.в отношении Евросоюза, Мексики и Канады. В ответ в начале июня Мексика сообщила о введении ответных пошлин в 15–25 % на часть продукции из стали, свинины, сельхозтовары и виски из США.