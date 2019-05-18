Мнучин отказался от передачи демократам налоговых деклараций Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин не стал предоставлять демократам в Палате представителей Конгресса налоговые декларации главы государства Дональда Трампа, пишет в пятницу газета The Washington Post.

Ранее председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил, демократ от Массачусетса, отправил главе Минфина повестку с требованием, чтобы Служба внутренних доходов до 17 мая предоставила налоговые декларации Трампа за последние шесть лет.

«Мы не можем предоставить запрошенную информацию», — заявил Мнучин.

Он уточнил, что в запросе конгрессмена «отсутствует легитимная законодательная цель».

Напомним, что отказ выполнить требование такой повестки расценивается в Штатах как неуважение к Конгрессу и может стать поводом для судебного преследования.

Нил заявил, что проверять, платит ли президент США налоги, — законная обязанность СВД. По его словам, комитет планирует узнать, выполняют ли сотрудники службы свою работу должным образом.

Трамп ранее заявлял, что не собирается обнародовать свои налоговые декларации.