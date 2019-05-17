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23:55   17 Мая 2019
Россия

Беглов подписал документ о порядке информирования жильцов и УК по вопросам капремонта

Беглов подписал документ о порядке информирования жильцов и УК по вопросам капремонта

 

Врио главы Петербурга Александр Беглов одобрил порядок информирования владельцев жилья в многоквартирных домах и управляющих компаний по вопросам капремонта.

Он подписал соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга, которое утверждает порядок информирования о вариантах создания фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме, о порядке выбора указанного способа, о составе региональной программы капремонта и параметрах оценки состояния многоквартирных домов. На основе этой информации устанавливается очередность проведения капитального ремонта.

Уточняется, что об этом будет сообщаться, в частности, на официальном сайте городской администрации.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов #капремонт

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