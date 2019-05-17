Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Новоизбранный лидер Украины Владимир Зеленский готов к проведению переговоров с РФ по конфликту в Донбассе в рамках «нормандского формата», сообщил член его штаба Руслан Стефанчук в эфире телеканала «112 Украина».

Проблема преодоления кризиса на юго-востоке Украины обсуждается в разных форматах, в том числе, в формате «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина). В Варшаве выступали с инициативой «женевского формата» при посредничестве США и Польши, но договоренности о режиме тишины были достигнуты лишь в Минске, в ходе переговоров контактной группы с участием России и ОБСЕ.

В эфире «112 Украина» один из телезрителей спросил Стефанчука, готов ли Зеленский пойти на переговоры с РФ для нормализации положения в Донбассе.

«Позиция Владимира Александровича заключается в том, что он готов начать диалог-переговоры с людьми, которые начали войну против Украины. Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры, — ответил Стефанчук. — Эти переговоры также ведутся в границах «нормандского формата». И тут мы, естественно, будем говорить. Потому что для того, чтобы о чем-то договориться, нужно начать говорить».

Зеленский ранее говорил о необходимости в присутствии западных представителей обсуждать с Россией установление мира в Донбассе и готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил по этому поводу, что Владимир Путин открыт к диалогу для решения всех актуальных проблем, но без провокаций и диверсий.