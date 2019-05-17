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22:46   17 Мая 2019
Россия

Беглов и правительство Петербурга обсудили четыре направления развития города

Беглов и правительство Петербурга обсудили четыре направления развития города

Врио главы Петербурга Александр Беглов и члены правительства обсудили план реализации Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года на 2019–2024 годы и подчеркнули значимость работы по ключевым направлениям развития города, пишут Невские новости.

Стратегия развития Петербурга состоит из четырех главных аспектов: «Умный город», «Социальный город», «Комфортный город» и «Открытый город». Беглов заявил, что деятельность правительства должна быть максимально ясна и понятна жителям Петербурга.

«Граждане должны знать, что будет в будущем, к чему мы стремимся. Что будет в 2022, 2023, 2024 годах, куда мы идем», — сказал Александр Беглов.

Вице-губернатор Северной столицы Владимир Княгинин рассказал, что в чем состоит каждое из направлений развития города. По его словам, «Комфортный город» — направление по созданию удобства для жизни и работы. «Умный город» — это программа максимально эффективного использования всех возможностей для экономического продвижения города. «Социальный город» — это блок проектов по обеспечению социальной поддержки населения. И «Открытый город» — это общение власти с горожанами и взаимодействие властей разных уровней между собой, присутствие правительства и губернатора в информационном пространстве.

Врио губернатора добавил, что главы всех районов города должны понимать, куда нужно двигаться, и четко понимать, как на их территории реализуются госпрограммы и каковы стратегические приоритеты.

Беглов также напомнил о программе «35 на 35», согласно которой не менее 35 % муниципальных и государственных служащих на ключевых должностях должны быть моложе 35 лет.

Зампред комитета госслужбы и кадровой политики Игорь Мурашев заявил, что эта программа очень важна для развития Петербурга. По его словам, «молодежи в городе много, и необходимо использовать этот потенциал».

«Сегодня мы на стратегической сессии слышали, что все проекты в рамках реализации стратегических направлений развития – они не узкие, они направлены на широкий круг, в том числе и на молодежь. Без молодежи реализовать их сложно, в частности, такое направление, как «Умный город», по информатизации и всего того, что связано с этими процессами — это их «конек», — подчеркнул Мурашев.

Он отметил, что реализация программы «35 на 35» является его прямой обязанностью, комитет занимается этим уже несколько лет, и молодежи в Санкт-Петербурге в городском управлении очень много, если сравнивать с ситуацией по стране.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов

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