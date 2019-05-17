Журналистка из Австралии рассказала о «химическом заговоре» США и террористов против САР

Журналистка из Австралии Кэтлин Джонстон рассказала в сети о новом документе, связанном с расследованием инцидента в сирийской Думе в 2018 году, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на Facebook-канал Syriabestnews.

Организация по запрещению химического оружия засекретила экспертный доклад о том, что снаряды с химическими веществами, изображенные на многих фотографиях, якобы доказывающих причастность сирийской авиации к произошедшему, «не могли быть брошены с воздуха». Из документа становится очевидно, что химическая атака была сфабрикована террористическими организациями, и армия САР не имела к ней отношения.

Австралийская журналистка озаглавила просочившийся документ «Инженерная оценка двух цилиндров, обнаруженных в Думе» и объяснила, что малая рабочая группа ОЗХО обнародовала результаты, кардинально отличающиеся от официальных итогов расследования. Их суть в том, что «теория о сбросе двух снарядов с химическими веществами с воздуха физически не обоснована».

Джонстон сделала вывод, что заявленный повод для совместной агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии в апреле 2018 года был основан на фейковых фотографиях «удара» двумя боеприпасами с ядовитым газом, якобы осуществленного сирийскими ВВС.

Она добавила, что правительственная армия к тому времени уже и так одержала победу в Думе, и применять там отравляющие вещества было просто незачем, чего нельзя сказать о боевиках «Джебхат ан-Нусры»*, для которых эта провокация была «последней попыткой снова натравить силы НАТО на сирийское правительство».

Таким образом, подытожила Джонстон, Вашингтон посредством террористических организаций и «Белых касок» целенаправленно разработал поддельные сценарии мнимых нападений сирийской авиации с применением химоружия, чтобы обвинить законные власти САР в преступлении против человечности и оправдать свою дальнейшую агрессию против Сирии.

* Джебхат ан-Нусра — террористическая организация, запрещена в РФ.