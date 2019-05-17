Законодательство РФ может быть изменено с целью упростить процедуру закупок для исследований

Российский лидер Владимир Путин допустил, что для упрощения процедуры закупок, осуществляемых в рамках научных исследований, вероятны изменения в законодательстве страны.

В пятницу президент провел встречу с получателями мегагрантов на научные исследования и молодыми учеными​​​. Один из них сообщил о проблеме организации закупок, уточнив, что напрямую это не делается, а через посредников занимает много времени и дорого стоит.

«Мы решим. Я не знаю еще, как, но мы это сделаем. Я поговорю с коллегами, мы найдем способ, если нужно будет — внесем изменения даже и в законодательство», — ответил глава государства.

Путин подчеркнул, что эта проблема действительно широкая.