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21:17   17 Мая 2019
Россия

Законодательство РФ может быть изменено с целью упростить процедуру закупок для исследований

Законодательство РФ может быть изменено с целью упростить процедуру закупок для исследований

Российский лидер Владимир Путин допустил, что для упрощения процедуры закупок, осуществляемых в рамках научных исследований, вероятны изменения в законодательстве страны.

В пятницу президент провел встречу с получателями мегагрантов на научные исследования и молодыми учеными​​​. Один из них сообщил о проблеме организации закупок, уточнив, что напрямую это не делается, а через посредников занимает много времени и дорого стоит.

«Мы решим. Я не знаю еще, как, но мы это сделаем. Я поговорю с коллегами, мы найдем способ, если нужно будет — внесем изменения даже и в законодательство», — ответил глава государства.

Путин подчеркнул, что эта проблема действительно широкая.

«В данном случае, я думаю, что мы сделаем исключение из общих правил, надо только его законным образом оформить это решение … Мы это сделаем», — заключил президент.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #наука #закупки

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