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21:17   17 Мая 2019
Весь мир

Штаты готовы удерживать лагерь «Эр-Рукбан» до последнего живого беженца

Штаты готовы удерживать лагерь «Эр-Рукбан» до последнего живого беженца

Одной из наиболее болезненных и актуальных проблем Сирии к настоящему моменту остается лагерь беженцев «Эр-Рукбан», в котором складывается ужасающая гуманитарная ситуация.

О том, в каких условиях на юге провинции Хомс  выживают около 30 тысяч временно перемещенных сирийцев, в пятницу рассказывает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на информацию местного источника, опубликованную на его странице в сети Facebook.

Как сообщается, помимо 30 тысяч беженцев, в районе военной базы США в Ат-Танфе расположились около 10 тысяч боевиков из подконтрольной американцам группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», проживающие там со своими  семьями.

Штаты готовы удерживать лагерь «Эр-Рукбан» до последнего живого беженца

В лагере полностью отсутствует медицинская помощь, бесплатные врачи принимают на территории Иордании в клинике ООН – но обитателям лагеря попасть туда почти нереально – этому препятствуют подконтрольные Штатам боевики, установившие для беженцев систему огромных пошлин за проход с условием обязательного возвращения.

При этом в лагере не соблюдаются даже самые элементарные санитарные нормы, в результате чего там с каждым днем растет риск инфекционного заражения. Отсутствие питьевой воды является отдельной острой проблемой – вода поступает в лагерь с иорданской территории. В огромном лагере всего два пункта выдачи воды, при этом качество воды очень плохое – ее нельзя пить, не подвергнув кипячению и дополнительной очистке. Но даже эту некачественную воду беженцам выделяют крайне скудно. а в условиях наступившей жары. Администрация лагеря в очередной раз урезала нормы ее потребления.

Продукты питания, поставляемые беженцам международными государственными организациями, до них не доходят – боевики все забирают себе и не считают нужным делиться с теми, кому эта помощь предназначалась.

Штаты готовы удерживать лагерь «Эр-Рукбан» до последнего живого беженца

Представители ООН сообщают, что 95% обитателей лагеря«Эр-Рукбан» хотели бы при помощи Всемирной организации и международного сообщества из него выбраться и перебраться на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. Однако вооруженные группировки установили плату за выход, которая составляет до 1,5 тысяч долларов с семьи.

Вся ответственность за происходящее в лагере «Эр-Рукбан» полностью лежит на США, которые попросту оккупировали эту сирийскую территорию и пользуются гуманитарными проблемами беженцев, как оправданием своего военного присутствия там. Такое мнение в беседе с ФАН высказал Игорь Коротченко – редактор журнала «Национальная оборона» и члена Общественного совета при Минобороны России.

По мнению эксперта, разрешить ситуацию можно будет только полностью ликвидировав 5%-километровую зону вокруг американской военной базы Ат-Танф. Сейчас лагерь продолжает существовать исключительно из желания Вашингтона и его неконструктивной позиции, так как беженцы не позволяют сирийским войскам и ВКС РФ ликвидировать подконтрольных США исламистов, а те, в свою очередь, своим присутствием как бы оправдывают пребывание военного контингента США в регионе.

«Соответственно, Вашингтон делает все, чтобы вывод беженцев из «Эр-Рукбана» не состоялся, раз за разом срывая эвакуацию», - подчеркнул Игорь Коротченко, отметив, что именно Штаты и несут всю ответственность за гуманитарную катастрофу в «Эр-Рукбане» и страдания обитателей лагеря.

Штаты готовы удерживать лагерь «Эр-Рукбан» до последнего живого беженца 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #лагерь #сирия #беженцы #эр-рукбан

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