Глава «Воин-В» рассказал о Резнике, который был главным в шантаже и остался безнаказанным

Наркоскандал с участием депутата петербургского ЗакСа Максима Резника до сих пор набирает обороты. Но употребление наркотиков может оказаться не единственным, в чем замешан политик. Владелец компании «Воин-В» рассказал «Невским новостям» о схеме вымогательства денежных средств у девелоперов, в которых он считает замешанными ряд депутатов, среди которых и Резник.

Издание отмечает, что еще во времена работы вице-губернатора Игоря Албина в Северной столице была выстроена и исправно работала схема оказания давления за местных застройщиков. Под предлогами градозащиты, депутаты ЗакСа засыпали запросами надзорные органы, Смольный и помогали с исками в суд. За возможность работать без проблем, предприятиям приходилось выплачивать дань.

В незаконной схеме по меньшей мере были замешаны пять депутатов, один из которых сейчас в заключении из-за взятки. У издания в распоряжении имеется целый ряд материалов. В связи с этим выйдет целая серия статей, которая начинается с публикации интервью корреспондента «Невских новостей» с топ-менеджером строительной компании «Воин-В» Олегом Глущенко. За вымогательство денег именно у этой компании Вячеслав Нотяг, один из пятерых депутатов, в настоящее время отбывает трехлетний срок. Его партнер Максим Резник остался безнаказанным.

Нотяг не только друг Резника, но и партнер по вымогательствам. По оценке Глущенко у Резника была лидирующая роль. Нотяг с ним советовался, отмечает Глущенко. Кроме того очень большое количество писем, которые тормозили стройку, подписано именно подписано Резником.

«Резник здесь, на мой взгляд, главная скрипка», — не сомневается Глущенко.

Слова Глущенко подтверждает и аудиозапись телефонного разговора, сделанная в разгар «шантажа». Нотяг и Резник ожидали от топ-менеджера очередной выплаты. Однако «некий деятель» с фамилией как углавы «Воин-В», по их словам, не торопился с данью.

— Я просто хочу сказать, что я его не просто наезжаю, я его, ***, съем вообще живьем, — обещает Резник. — Если он будет нам «дурочку включать». Так что я не знаю, я может чего-то против него и подписывал, но именно потому, что он,****, очень забывчивый.

В итоге депутаты договариваются, в случае отсутствия выплаты, обойтись с Глущенко «пожестче», размышляя над перспективой запроса в адрес кампании из прокуратуры. Также топ-менеджер компании рассказал «Невским» о том, что главной задачей, которая стояла перед властями, являлось расселение жителей хрущевок.

«Благородная социальная задача. Нужно делать так, чтобы она состоялась. Эта программа буксовала как раз из-за этого. Потому что сегодня строительная компания не обладает такими возможностями, чтобы победить интересы депутатов», — заметил он.

В настоящее время, если анализировать деятельность оппозиционных депутатов, она чаще прикована к объектам строительства, отмечает собеседник агентства.

«И больше ничего. То ли они больше ничего не знают, не умеют, только все вокруг строительства. Вот строительство – это плохо. Ну а что плохо? Они где живут сами? Их дети где живут? Они же сами покупают эти квартиры, сдают их в аренду, не платя налоги, перепродают их», — заявил представитель компании.

Парадоксален тот факт, что в одном месте они недвижимость покупают, в другом митинги устраивают, добавил Глущенко.

Подробнее о схеме Нотяга и Резника читайте в материале «Резник и другие депутаты петербургского ЗакСа шантажировали строителей».