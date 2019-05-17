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20:21   17 Мая 2019
Россия

Глущенко назвал имена петербургских депутатов ЗакСа, которые шантажируют девелоперов

Глущенко назвал имена петербургских депутатов ЗакСа, которые шантажируют девелоперов

Оскандалившийся в начале мая депутат петербургского Заксобрания Максим Резник причастен не только к нарушению порядка на праздничных шествиях и возможному употреблению запрещенных веществ в общественных местах.

Как выяснили журналисты, Резник имеет отношение к более серьезным правонарушениям, например – к вымогательству денег у городских девелоперов. Об этом пишут «Невские новости», приводя свидетельство пострадавшего от действий нечистоплотных парламентариев бизнесмена Олега Глущенко.

Напомним: интерес к иску владельца компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Резнику привлек к себе внимание общественности, на волне последних скандалов с участием парламентария – после того, как Максим Резник позволил себе неподобающее и провокационное поведение на недавней Первомайской демонстрации, а затем в СМИ были опубликованы видеозаписи, на которых он запечатлен курящим – возможно, запрещенные вещества.

Журналисты стали разбираться с иском Глущенко против Резника и выяснили, что депутату предстоит ответить перед законом за оскорбления в адрес предпринимателя. При этом оказалось, что гнев Резника был вызван уголовным делом, по которому его соратник и бывший однопартиец Вячеслав Нотяга отправился за решетку за получение взятки размером в 1,2 миллиона рублей. Взятку же Нотяга получил от строительной компании в обмен на обещание не вмешиваться в процесс возведения жилого объекта на юге города.

Глущенко назвал имена петербургских депутатов ЗакСа, которые шантажируют девелоперов

Как сообщает издание, журналистам которого удалось пообщаться с бизнесменом Глущенко, к коррупционной схеме, которая сформировалась в петербургском законодательном собрании еще в бытность там вице-губернатора Игоря Албина, может быть причастен и Максим Резник. Сама схема заключалась в том, что группа парламентариев, под предлогом правозащитной и градозащитной деятельности прессовала строительные компании, заставляя из платить под угрозой проблем с общественниками, судами и властью. Тех, кто отказывался делиться деньгами, просто заваливали обращениями и исками и не давали им работать. В группу вымогателей входили, по словам Глущенко, депутаты Резник, Нотяга, Ковалев, Никешин и Вишневский.

Также Глущенко рассказал, как происходило давление на него и его компанию «Воин-В».

«Когда это все началось, в этом деле не только Нотяг и Резник были замешаны. На каком-то этапе там депутат Ковалев тоже активно пытался писать письма и помогал, давал юристов, которые писали жалобы в суды», — вспомнил бизнесмен.

Глущенко назвал имена петербургских депутатов ЗакСа, которые шантажируют девелоперов

Глущенко был вынужден платить также депутату от «Единой России» Сергею Никешину за его обещание не мешать строительству, хотя, по его словам, он удивился участию единоросса, который к тому же был инициатором законопроекта о реновации, в преступном сговоре.

«Там получилось так, что у нас была пауза в строительстве, из-за судов строительство остановилось. Наша компания несла убытки. И я перестал платить деньги и Никешину тоже. Он ввязался в очень активную борьбу, он и сейчас еще не успокоился», — добавил бизнесмен.

Сейчас, по словам Глущенко, депутат продолжает свои нападки и пытается добиться разорения его компании. При этом бизнесмен опасается, что парламентарии просто не дадут его компании вообще работать на строительстве объектов в Петербурге.

Читайте полной текст расследования о деятельности депутатов-вымогателей в материале ИА «Невские новости».

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Автор: Александр Люблинский
#расследование #депутаты #резник #глущенко #девелоперы

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