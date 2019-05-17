Глущенко назвал имена петербургских депутатов ЗакСа, которые шантажируют девелоперов

Оскандалившийся в начале мая депутат петербургского Заксобрания Максим Резник причастен не только к нарушению порядка на праздничных шествиях и возможному употреблению запрещенных веществ в общественных местах.

Как выяснили журналисты, Резник имеет отношение к более серьезным правонарушениям, например – к вымогательству денег у городских девелоперов. Об этом пишут «Невские новости», приводя свидетельство пострадавшего от действий нечистоплотных парламентариев бизнесмена Олега Глущенко.

Напомним: интерес к иску владельца компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Резнику привлек к себе внимание общественности, на волне последних скандалов с участием парламентария – после того, как Максим Резник позволил себе неподобающее и провокационное поведение на недавней Первомайской демонстрации, а затем в СМИ были опубликованы видеозаписи, на которых он запечатлен курящим – возможно, запрещенные вещества.

Журналисты стали разбираться с иском Глущенко против Резника и выяснили, что депутату предстоит ответить перед законом за оскорбления в адрес предпринимателя. При этом оказалось, что гнев Резника был вызван уголовным делом, по которому его соратник и бывший однопартиец Вячеслав Нотяга отправился за решетку за получение взятки размером в 1,2 миллиона рублей. Взятку же Нотяга получил от строительной компании в обмен на обещание не вмешиваться в процесс возведения жилого объекта на юге города.

Как сообщает издание, журналистам которого удалось пообщаться с бизнесменом Глущенко, к коррупционной схеме, которая сформировалась в петербургском законодательном собрании еще в бытность там вице-губернатора Игоря Албина, может быть причастен и Максим Резник. Сама схема заключалась в том, что группа парламентариев, под предлогом правозащитной и градозащитной деятельности прессовала строительные компании, заставляя из платить под угрозой проблем с общественниками, судами и властью. Тех, кто отказывался делиться деньгами, просто заваливали обращениями и исками и не давали им работать. В группу вымогателей входили, по словам Глущенко, депутаты Резник, Нотяга, Ковалев, Никешин и Вишневский.

Также Глущенко рассказал, как происходило давление на него и его компанию «Воин-В».

«Когда это все началось, в этом деле не только Нотяг и Резник были замешаны. На каком-то этапе там депутат Ковалев тоже активно пытался писать письма и помогал, давал юристов, которые писали жалобы в суды», — вспомнил бизнесмен.

Глущенко был вынужден платить также депутату от «Единой России» Сергею Никешину за его обещание не мешать строительству, хотя, по его словам, он удивился участию единоросса, который к тому же был инициатором законопроекта о реновации, в преступном сговоре.

«Там получилось так, что у нас была пауза в строительстве, из-за судов строительство остановилось. Наша компания несла убытки. И я перестал платить деньги и Никешину тоже. Он ввязался в очень активную борьбу, он и сейчас еще не успокоился», — добавил бизнесмен.

Сейчас, по словам Глущенко, депутат продолжает свои нападки и пытается добиться разорения его компании. При этом бизнесмен опасается, что парламентарии просто не дадут его компании вообще работать на строительстве объектов в Петербурге.

Читайте полной текст расследования о деятельности депутатов-вымогателей в материале ИА «Невские новости».