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Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

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Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
19:17   17 Мая 2019
Россия

Беглов рассказал о светлом будущем Петербурга

Беглов рассказал о светлом будущем Петербурга

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на обсуждении проектов «Родной район», что Северную столицу ждет светлое будущее – город станет открытым, социальным, комфортным и умным.

Слова градоначальника в пятницу вечером приводит информагентство «Невские новости».

По словам главы региона, Петербург готов обойти главных оппонентов по уровню компетенций и вернуться в федеральную повестку. Перед властями города и его жителями, подчеркнул Беглов, сейчас стоит общая задача – вывести Петербург в лидеры.

При этом врио губернатора напомнил, что Петербург получил от Москвы крупную сумму на развитие, и от того как местные власти станут взаимодействовать с федеральным центром, зависит будущее города. Петербургу, по словам Беглова, сейчас важно правильно распоряжаться имеющимися средствами, нужно не просто экономить, но грамотно тратить бюджетные средства.

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Автор: Александр Люблинский

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