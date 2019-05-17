Застройщик из Петербурга с удовольствием бы посадил депутата Резника за вымогательство

Депутата петербургского Законодательного Собрания Максима Резника, ранее оказавшегося в центре скандала с вероятным употреблением запрещенных веществ, обвинили в вымогательстве с использованием служебных полномочий.

Издание «Невские новости» опубликовало расследование, проливающее свет на криминальную схему, существовавшую еще при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Игоре Албине. Ряд депутатов Заксобрания, используя админресурс и надзорные органы, стопорили работу застройщиков. Для избежания бюрократии с девелоперов требовали денежное вознаграждение.

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко назвал «Невским новостям» нескольких депутатов, участвовавших в незаконной схеме, отметив, что список этот может быть не полным. Среди вымогателей, по его словам, оказались Сергей Никешин, Максим Резник, Борис Вишневский, отбывающий срок за коррупцию Вячеслав Нотяг и Алексей Ковалев.

Особую «симпатию» Глущенко испытывает к Максиму Резнику. Народный избранник нелицеприятно отзывался о компании «Воин-В» и допускал оскорбления в адрес ее директора. Характеризуя Резника бизнесмен отметил, что личные интересы и самолюбие для депутата стоят на первом месте. Не остановило напор Резника и уголовное преследование коллеги — Нотяга.

Глущенко полагает, что статус депутата поможет Резнику избежать ответственности:

«Я с удовольствием готов привлечь его к ответственности, просто я боюсь, что ничем это не закончится».

Повод усомниться в состоянии Максима Резника дало его поведение на демонстрации в честь 1 Мая. Депутат сидел на асфальте с отсутствующим взглядом, затем стал кричать и устраивать провокации. В тот же день появились ролики, на которых он курит нетрадиционными для табака способами на общем балконе дома.

Депутат никак не комментирует информацию, а также отказался проходить медицинское освидетельствование. Недавно Резник с женой посещали Чехию. Их заметили в магазине, который продает аксессуары для курения. На пражских улицах он вновь курил, предположительно, легкие наркотики. По возвращении в Петербург родные депутата вызвали ему нарколога.