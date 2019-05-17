- Израиль хочет использовать джихадистов для удара по сирийским объектам

Израиль вынашивает планы дестабилизировать ситуацию в Сирии, нанеся удары по позициям правительственных войск в провинциях Дамаск и Хомс.

Об этом, ссылаясь на собственные источники в сирийских спецслужбах, сообщает Федеральное агентство новостей. При этом отмечается, что Израиль намерен использовать для атаки не только собственные силы, но и подконтрольных радикалов.

Для начала Израиль собирается совершить авианалет на объекты САА и ее союзников в предместьях Дамаска. Одной из главных целей этого удара стане установленный под международным аэропортом к югу от сирийской столицы радар китайского производства.

Помимо этого, израильские спецслужбы намерены руками подконтрольных бандформирований «Джебхат-ан-Нусры»* (террористической группировки, запрещенной в России и в ряде других государств) атаковать размещенный в провинции Хомс стратегический пункт, где размещена бронетанковая часть сирийской армии. По данным источника, джихадисты уже получили от Израиля спутниковые снимки этого объекта, а также заверения израильской стороны. Что если сирийским войскам удастся отразить наземную атаку боевиков, позиции САА подвергнуться авиаудару ВВС еврейского государства.

Ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал доктор военных наук Анатолий Матвийчук, который отметил, что серия операций, запланированная Тель-Авивом на территории Сирии. Отвечает не только интересам самого Израиля, но и его главного союзника – США.

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