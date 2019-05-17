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20:33   17 Мая 2019
Россия

Застройщик рассказал, как депутаты Резник и Нотяг делили взятки

Застройщик рассказал, как депутаты Резник и Нотяг делили взятки

Владелец девелоперской компании «Воин-В» Олег Глущенко раскрыл схему вымогательства денег некоторыми депутатами Заксобрания Петербурга, в числе которых — любитель покурить различные вещества Максим Резник и уже бывший парламентарий Вячеслав Нотяг, отбывающий ныне тюремный срок за взятки. 

По словам Глущенко, во времена работы вице-губернатора Игоря Албина в Петербурге сложилась схема взаимодействия с крупными застройщиками, которым приходилось платить за то, чтобы не было проблем с протестами общественников. Покупался так называемый «ярлык на невмешательство в работу». Если компания отказывалась платить за него, начинались активные протесты против застройки. Их инициировали депутаты ЗакСа, прикрываясь градозащитной деятельностью.  

Олег Глущенко утверждает, что именно с таким механизмом столкнулся сам, когда начал строить жилье по программе реновации в Кировском районе Петербурга. В «Ульянке» местные жители начали активно выступать против. Позднее выяснилось, что «народным  возмущением» умело управляли депутаты Вячеслав Нотяг и Максим Резник. Свои взаимные интересы они не скрывали и открыто именовали друг друга «партнерами». Глущенко рассказал, что от него требовали по 300 тысяч рублей ежеквартально. Сумму депутаты-«партнеры» делили пополам. Всего девелопер передал им около полутора миллионов рублей. 

Директор «Воин-В» утверждает, что в преступной схеме были задействованы как минимум пять депутатов ЗакСа, пишут «Невские новости» в материале  «Резник и другие депутаты петербургского ЗакСа шантажировали строителей».

 

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Автор: Елена Ляхова
#россия #общество #резник #глущенко

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