Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Россия не входит в число стран, представителей которых украинская сторона пригласила на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, назначенную на 20 мая.

Об этом в пятницу 17 мая в эфире украинского телеканала «112» заявила спикер внешнеполитического ведомства страны Екатерина Зеленко. По ее словам, приглашения на инаугурацию Владимира Зеленского были направлены лишь представителям тех стран, которые являются для Украины «друзьями и партнерами».

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», - сказала она.

Напомним: Владимир Зеленский выиграл президентские выборы у действующего главы Государства Петра Порошенко, который баллотировался на второй строк. В ходе второго тура голосования – 21 апреля – за Зеленского проголосовали более 73% избирателей, в то время, как Порошенко набрал почти втрое меньше голосов – 24,5%.