Глущенко раскрыл схему, как депутаты Резник и Нотяг вымогали деньги у строителей

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, прославившийся наркоскандалом, может быть причастен к вымогательству денег у застройщиков. Об этом 17 мая сообщает издание «Невские Новости» со ссылкой на владельца компании «Воин-В».

По словам главы компании «Воин-В» Олега Глущенко, депутаты Петербурга не стеснялись давить на местных застройщиков. Они помогали подавать судебные иски несогласным со стройками, доставая для них документацию из Смольного запросами. От тех застройщиков, что желали строить, а не судиться по каждому поводу, парламентарии требовали дань.

В незаконной схеме, как утверждает Глущенко, участвовали минимум пять депутатов: Борис Вишневский, Сергей Никешин, Алексей Ковалев, Вячеслав Нотяг (осужденный за вымогательство денег у Глущенко) и Максим Резник.

Промышлять вымогательствами Резник и его друг Нотяг, как вспоминает Глущенко, начали около шести лет назад. Тогда произошел конфликт между компанией «Воин-В», строившей жилье по программе реновации в Кировском районе, и жителями района, которые были возмущены неудобствами из-за строительных работ.

Сотрудники компании попытались объяснить людям, что закон, по которому они работают, приняли депутаты Петербурга, но безуспешно. Тогда в дело вмешался Нотяг, призвавший жителей района вредить строителям. После этого стройка забуксовала из-за жалоб и поджога техники.

«Скоро выяснилось, что все эти письма как раз приходили в надзорные органы за подписью депутата Нотяга и депутата Резника», — сообщил Глущенко.

«Воину-В» пришлось налаживать диалог с парламентариями. И тогда Нотяг пообещал за вознаграждение размером в 300 тысяч рублей в квартал не инициировать проверки.

«Поэтому вот такая договоренность и возникла, за рамками закона», — признался Глущенко.

Вскоре к таким встречам подключился Резник с обещанием не препятствовать возведению жилья также за вознаграждение. Глава компании подчеркнул, что до этого случая он не знал депутатов и не общался с ними.

В начале мая после неадекватного поведения Резника на Первомайском шествии его начали заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Депутат сидел на проезжей части с отсутствующим видом, как утверждали очевидцы. Позднее в сеть выложили видеоролик, на котором член петербургского ЗакСа раскуривал самокрутку, вероятно, с запрещенными веществами.

Подробнее о схеме Нотяга и Резника читайте в материале «Резник и другие депутаты петербургского ЗакСа шантажировали строителей».