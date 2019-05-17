США провели испытания сверхмощной противобункерной авиабомбы

Видеоролик ВВС США, на котором запечатлен сброс двух модифицированных сверхмощных авиационных бомб GBU-57, был опубликован в пятницу в интернете.

Бомбы были сброшены стратегическим стелс-бомбардировщиком ВВС США B-2 Spirit, предназначенным для их доставки к месту бомбардировки.

Опубликованная видеозапись датирована 16 мая. На кадрах видно, как сброшенные самолетом бомбы одна за другой падают точно в намеченном месте, пробивают грунт, после чего происходит мощный подземный взрыв.

Как сообщает агентство «Интерфакс», американская корректируемая противобункерная авиабомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) была разработана корпорацией Boeing, она способна пробить до 19 метров сплошного армированного бетона или в землю проникает на глубину до 61 метра.

В американском арсенале, как отмечается, это самый мощный неядерный боеприпас, мощность которого составляет почтит 2,5 тонны взрывчатки, а масса – достигает 13,6 тонн.