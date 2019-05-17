Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
18:13   17 Мая 2019
Весь мир

США провели испытания сверхмощной противобункерной авиабомбы

США провели испытания сверхмощной противобункерной авиабомбы

Видеоролик ВВС  США, на котором запечатлен сброс двух модифицированных сверхмощных авиационных бомб GBU-57, был опубликован в пятницу в интернете.

Бомбы были сброшены стратегическим стелс-бомбардировщиком ВВС США B-2 Spirit, предназначенным для их доставки к месту бомбардировки.

Опубликованная видеозапись датирована 16 мая. На кадрах видно, как сброшенные самолетом бомбы одна за другой падают точно в намеченном месте, пробивают грунт, после чего происходит мощный подземный взрыв.

Как сообщает агентство «Интерфакс», американская корректируемая противобункерная авиабомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) была разработана корпорацией Boeing, она  способна пробить до 19 метров сплошного армированного бетона или в землю проникает на глубину до 61 метра.

В американском арсенале, как отмечается, это самый мощный неядерный боеприпас, мощность которого составляет почтит 2,5 тонны взрывчатки, а масса – достигает 13,6 тонн.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #испытания #сверхмощнаябомба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...