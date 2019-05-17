Медведев призвал навести порядок в системе домов престарелых

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев отметил деградацию в системе домов престарелых и призвал навести в ней порядок. Об этом 17 мая сообщает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что состояние многих домов-интернатов и пансионатов для престарелых остается неудовлетворительным. Для таких учреждений типичной проблемой остаются очереди.

«Нам нужно будет подготовить целую программу, каким образом эту сеть домов для престарелых восстанавливать заново, потому что эта система у нас в значительной степени за последние годы деградировала», — сказал он.

Правительство планирует оказывать поддержку региональным программам, призванным улучшить условия и безопасность в сфере соцобслуживания, напоминает Медведев. Он отметил, что проект «Старшее поколение» предполагает введение примерно 100 жилых зданий в течение шести лет. Премьер выразил надежду на решение проблемы с очередями, а также переселения пожилых людей из старых помещений в новые.

Глава кабмина также призвал обратить внимание на переобучающие программы, позволяющие пенсионерам осваивать актуальные профессии, продолжая работать.

Медведев отдельно затронул тему психоневрологических интернатов.

«Система очень тяжелая, в значительной степени обветшавшая, с очень плохими условиями зачастую. Нам нужно разобраться, в каком направлении ее развивать, как ей помогать», — сообщил он.

Премьер подчеркнул, что эта система не должна исчезнуть, и нужно принять правильные решения о ее судьбе.