«Пятерочка» запустит пилотный проект по снятию наличных

«Пятерочка» объявила о запуске пилотного проекта по снятию наличных на кассе, который стартует во втором полугодии 2019 года. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Сергея Гончарова.

По его словам, в этом году планируется запуск пилотного проекта, в рамках которого можно будет снимать наличные через кассы универсамов. Сейчас идет проработка технической стороны вопроса.

«Проект продлится несколько месяцев. География тестирования пока определяется — наша задача выбрать районы, где существует нехватка банкоматов», — прокомментировал он.

Напомним, торговая сеть «Русский пармезан» и международная платежная система Visa запустили аналогичный проект, который называется «Наличные с покупкой». Он разрабатывался сотрудниками Mastercard и тестировался в пилотном режиме с сентября прошлого года. В проекте задействован банк «Русский Стандарт», а также сообщество магазинов «Фасоль».