Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины
Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила об отставке секретаря ведомства Александра Турчинова.
В заявлении секретаря СНБО, опубликованном пресс-службой ведомства, говорится, в частности, что причиной его отставки стало прекращение полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - заявил Турчинов.
При этом он подчеркнул, что готов остаться на военной службе и продолжать защищать страну в составе любого военного подразделения или военного формирования.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что Турчинов написал заявление об отставке и собирается объявить об этом в течение дня.
Должность секретаря СНБО Украины Александр Турчинов занимал с января 2015 года.