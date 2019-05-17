Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Песня Лазарева «Scream» возглавила чарты 10 европейских стран

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

Зеленский готов к диалогу с РФ по конфликту в Донбассе

 Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

Смогут ли 120 тысяч американских солдат завоевать Иран

 Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе

Запад пользуется Совбезом ООН для поддержки террористов в Идлибе
17:49   17 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила об отставке секретаря ведомства Александра Турчинова.

В заявлении секретаря СНБО, опубликованном пресс-службой ведомства, говорится, в частности, что причиной его отставки стало прекращение полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - заявил Турчинов.

При этом он подчеркнул, что готов остаться на военной службе и продолжать защищать страну в составе  любого военного подразделения или военного формирования.

Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что Турчинов написал заявление об отставке и собирается объявить об этом в течение дня. 

Должность секретаря СНБО Украины Александр Турчинов занимал с января 2015 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #отставка #политика #турчинов #снбо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...