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17:44   17 Мая 2019
Россия

Жена депутата Резника рассказала полиции о «косяках» супруга

Жена депутата Резника рассказала полиции о «косяках» супруга

Депутат петербургского Законодательного Собрания Максим Резник, ранее оказавшийся в центре скандала с вероятным употреблением запрещенных веществ, в пятницу, 17 мая, в сопровождении супруги Ксении Казариной явился на допрос в 34-ый отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), Казарина в присутствии адвоката отвечала на вопросы полицейских.

резника с супругой вызвали на допрос в полицию

Вопросы к Резнику и его супруге появились у полицейских после того, как в СМИ было опубликовано несколько видеороликов, на которых депутат, предположительно курил травку в общественных местах: на балконе многоквартирного дома и во дворе. Выйдя после допроса, как сообщает ФАН, депутат уклончиво ответил на вопросы журналистов.

О том, что у Резника был сердечный приступ его жена Ксения Казарина рассказала по возвращении из Праги, где очевидцы в очередной раз засняли депутата курящим, вероятно, марихуану. Сердечный недуг депутата совпал с визитом на дом врача-нарколога, которому предшествовала бытовая драма: по данным источника ФАН, народный избранник, будучи сильно пьян, набросился с кулаками на жену.

резника с супругой вызвали на допрос в полицию

В ответ на просьбу прокомментировать инцидент депутат подтвердил, что действительно поднимает руку на супругу, но только чтобы погладить. Пристальное внимание журналистов к своей семье представитель горожан в парламенте Петербурга зачем-то интерпретировал как травлю.

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Автор: Александр Люблинский
#допрос #полиция #депутат #резник

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