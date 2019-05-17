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17:50   17 Мая 2019
Весь мир

Депутат Рашкин поддержал ФАН в судебном споре с Facebook

Депутат Рашкин поддержал ФАН в судебном споре с Facebook

Адвокаты российского «Федерального агентства новостей» в США требуют от суда в Калифорнии продолжения рассмотрения иска к компании Facebook после того, как соцсеть заблокировала аккаунт издания. Депутат Госдумы Валерий Рашкин, сам находящийся под санкциями, уверен в правильности тактики ФАН.  

Американская соцсеть заблокировала аккаунт ФАН в апреле 2018 года из-за того, что издание якобы нарушило условия пользовательского соглашения. В ноябре 2018 года юристы международной компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. от имени российского СМИ обратились в суд с заявлением о дискриминации со стороны Facebook российских читателей. 

Ведущий дело старший юрист WTP Деннис Бойл в иске отметил, что ФАН, как сайт, специализирующийся на российских и международных новостях, никогда умышленно не публиковал ложные или вводящие в заблуждения материалы и не нарушал пользовательское соглашение соцсети. Кроме того, подчеркивается, что СМИ не имеет никакого отношения к «Агентству интернет-исследований». 

Депутат Рашкин поддержал ФАН в судебном споре с Facebook

В ответ адвокаты Facebook потребовали от суда отклонить иск как несостоятельный. Юристы, представляющие интересы ФАН, обращают внимание на нарушение первой поправки к конституции США о свободе слова и закона о гражданских правах. С ними согласен депутат Госдумы Валерий Рашкин. 

«В Америке постоянно просматриваются двойные стандарты. Если гражданина США задерживают в другой стране, Америка всей силой и мощью бросается на защиту, неважно, прав он или нет. Но как только на территории США нарушается свобода слова, свобода волеизъявления, они закрывают глаза и начинается давление», — говорит парламентарий.   

ФАН - первое из российских СМИ пытается противостоять самоуправству американских компаний законными способами. 

«Америка считает, что она —  закон, она — мировой судья, юрист, мировой прокурор. И все должны прислушиваться к ней, никто не может поставить их на место. Поддерживаю ФАН, они правы. Надо добиваться юридическими нормами, судами правды, защищая, нападая на тех, кто сидит в Америке», — считает Рашкин. 

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Автор: Мария Владимирова
#суд #сша #общество #весь мир #facebook #фан #рашкин

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